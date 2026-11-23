Украина готова к немедленному, безусловному и всеобъемлющему прекращению огня, однако мир должен быть справедливым и долгосрочным, основываться на принципах Устава ООН и гарантиях безопасности.

Об этом в понедельник, 23 ноября, на заседании Совета Безопасности ООН заявил заместитель постоянного представителя Украины при ООН Владимир Павличенко, отметив, что Киев готов к переходу возобновленных в Абу-Даби трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России на уровень лидеров.

Дипломат напомнил, что Украина поддержала американскую инициативу о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и российским НПЗ, а также предлагала остановить атаки на море для защиты судоходства и продовольственной безопасности, но Москва отказалась, а 19 ноября Путин заявил о прекращении обсуждения таких договоренностей. Павличенко подчеркнул право Украины на самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава ООН — в частности, в отношении Крыма и Керченского моста — подчеркнул необходимость усиления давления на агрессора и заявил, что требование о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской областей открыло бы путь к новому наступлению, а любые ограничения для ВСУ или решения по безопасности Украины без её участия являются неприемлемыми.

Он добавил, что Россия продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре, несмотря на заявления о мире, в частности во время поездки Путина в Шэньчжэнь, и призвал международных партнеров сохранять единство и решимость, поскольку уступки и жертвы не ведут к миру, в отличие от давления на агрессора и поддержки сил Украины.

Источник: Укринформ.

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