Премьер-министр Украины Сергей Корецкий предложил Германии присоединиться к созданию Фонда страхования военных рисков. Эту и другие темы он обсудил с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В ходе беседы стороны также затронули вопросы укрепления противовоздушной обороны Украины, а также реализации совместных энергетических и инфраструктурных проектов.

«Только этой ночью Россия запустила по Украине почти 110 ракет и более 400 шахидов. Каждая система, каждый перехватчик имеет критическое значение для защиты наших людей. Говорили о совместных взаимовыгодных инфраструктурных и энергетических проектах. Затронули тему страхования военных рисков. Украина вместе с партнерами планирует запустить соответствующий фонд в начале 2027 года. Предложил Германии присоединиться к запуску фонда», — написал Корецкий в Telegram-канале.

По его словам, Германия оказывает Украине значительную помощь и является лидером по взносам в Фонд поддержки энергетики.

«Готовим конкретные решения, чтобы помочь людям пережить зиму в условиях атак. В экстренный зимний пакет от ЕС для Украины должны войти генераторы, зарядные станции, автобусы, а также помощь с мостами. Подчеркнул, насколько важно в ближайшее время получить эту поддержку от партнеров», – добавил премьер.

Как сообщалось, заместитель министра экономики и окружающей среды Егор Григоренко сообщил, что ведомство продолжает работать над идеей создания Фонда страхования военных рисков, в который государство внесет около $1 млрд, а доноры – от $2–3 млрд, и уже нашло потенциальные источники для формирования 80% государственного взноса без повышения ставки налога на добавленную стоимость (НДС), как это предлагалось изначально.

Корецкий обсудил с руководством ЕС оборонные транши, зимнюю помощь и санкции против РФ.

13 октября ЕС официально открыл два новых переговорных кластера для вступления Украины.

Украина и Венгрия планируют создать межправительственную комиссию, которая рассмотрит вопрос о блокировании Будапештом последних переговорных кластеров. Их открытие необходимо для продвижения Украины на пути к вступлению в ЕС.

Более половины жителей Европейского Союза — 53% — считают, что Украину не стоит принимать в объединение в ближайшие годы. В то же время 47% опрошенных поддерживают противоположную позицию.

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