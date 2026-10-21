Украинская сторона заверила Польшу в отмене решения Львовского облсовета в отношении УПА

Украинская сторона заверила Польшу, что решение Львовского областного совета от 20 октября о провозглашении 2027 года годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича не вступит в силу.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Босацкий сообщил, что соответствующие гарантии Варшава получила от представителей президента Украины. По его словам, после дипломатического вмешательства польской стороны текст резолюции был удален с официального сайта облсовета. Политик подчеркнул, что Польша рассчитывает на полное выполнение данных обещаний для сохранения позитивной динамики в двусторонних отношениях.

Дипломат напомнил, что сторонам лишь недавно удалось нормализовать отношения после предыдущего обострения, вызванного присвоением одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ названия «Героев УПА».

Источник: Polsat News.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал недавнее решение Львовского областного совета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии (УПА) и Романа Шухевича, заявив, что такие действия наносят ущерб самой Украине и затрудняют польско-украинское сотрудничество.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, которым может быть запрещен въезд в страну. Причиной стала инициатива облсовета провозгласить 2027 год годом Украинской повстанческой армии, Романа Шухевича и Олега Ольжича. Окончательного решения о запрете въезда пока нет.

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