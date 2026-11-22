Украинские военнослужащие приняли участие в первых международных учениях по применению беспилотных систем «Drone Crucible», организованных Командованием специальных операций США в Европе (SOCEUR). Совместные учения прошли с участием представителей вооруженных сил США, Великобритании, Германии и Латвии.

В ходе учений операторы из пяти стран совместно тестировали малые беспилотники и отрабатывали пилотирование в условиях, максимально приближенных к боевым. Совместная работа была сосредоточена на трех основных направлениях: обмене практическим опытом применения БПЛА в современных операциях, тестировании технологий в полевых условиях с передачей обратной связи непосредственно разработчикам, а также повышении боевой готовности и слаженности действий для укрепления коллективной обороны.

В военном командовании подчеркнули, что участие в таких маневрах позволяет Украине передавать западным союзникам опыт современной войны, перенимать их передовые практики и совместно развивать потенциал в сфере беспилотных систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ.

На военных полигонах Литвы начались масштабные учения вооруженных сил Германии. К маневрам привлечено более 6 тысяч военнослужащих Бундесвера.

В Гамбурге прошли крупнейшие учения по транзиту сил НАТО — Deutsche Welle.

Читай нас в