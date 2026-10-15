«Укрэнерго» ужесточит ограничения на электроснабжение в пятницу, 16 октября

В пятницу НЭК «Укрэнерго» несколько усилит ограничения на электроснабжение. В некоторых регионах Украины меры коснутся промышленных потребителей и населения и будут действовать с 6:00 до конца суток.

«16 октября будут вынужденно применяться меры по ограничению потребления: 06:00 – 23:59 – графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 0,5 до 2 очередей)», – говорится в сообщении «Укрэнерго» в Telegram.

Причина введения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты, подчеркнула компания.

Как сообщалось, на четверг ограничения были анонсированы в то же время, но в объеме – 0,5–1,5 очереди, на среду анонсировались 0,5–2 очереди.

По информации операторов системы распределения, графики отключений электроэнергии применялись в Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве и Киевской области. 2 очереди отключений — это в среднем 8 часов в сутки без света для каждого абонента, 1,5 очереди — 6 часов. Графики начали действовать с 6 октября после массированного обстрела со стороны РФ.

Во вторник ДТЭК сообщил, что отменил для Киева деление на группы – графики отключений нужно уточнять для каждого отдельного дома.

Видео: Пять областей Украины остались без света из-за обстрелов и боевых действий.

«Укрэнерго» предупредило об отключении света 10 октября.

В Киеве отменили деление на очереди отключений света

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