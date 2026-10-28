Присяжные Суда короны Саутуарка признали ультраправого активиста Томми Робинсона виновным в преследовании двух журналистов Daily Mail, вызвавшем у них страх насилия. Об этом сообщает The Guardian.

Вердикт присяжных

Вердикт был вынесен в понедельник после недельного судебного разбирательства. Настоящее имя Томми Робинсона — Стивен Яксли-Леннон.

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Обстоятельства дела

Во время слушаний сообщили, что журналисты Daily Mail и члены их семей покинули свои дома после того, как Робинсон применил тактику запугивания. Трое репортёров, о которых шла речь в деле, работали над материалом об убийствах в Саутпорте в 2024 году.

По данным издания, Робинсон опубликовал в интернете фотографии семьи одного из журналистов. Он также заявлял, что «tagged and bagged» всех троих репортёров. При этом обвинения по этому делу касались преследования только двух журналистов.

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