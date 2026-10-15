Миротворцы Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) уже несколько недель не могут организовывать визиты журналистов на территории на юге Ливана, оккупированные Израилем. Представитель миссии сообщил, что визиты СМИ к югу от так называемой желтой линии сейчас не проводятся, а сроки их возобновления неизвестны.

Как сообщает The National, поездки вместе с UNIFIL были одним из немногих способов для журналистов попасть в эту зону. Они позволяли освещать жизнь жителей нескольких населенных преимущественно христианами деревень, а также разрушения в преимущественно опустевших мусульманских деревнях.

Жалобы на ограничения доступа

Президент Союза журналистов Ливана Элси Муфарредж заявила, что организация получила несколько жалоб от репортеров, которым в последние недели отказали во въезде в зону. Она обвинила Израиль в информационной блокаде, которая, по ее словам, препятствует независимому освещению возможных преступлений и нарушений.

«Репортеры без границ» также осудили ограничения. Глава ближневосточного офиса организации Джонатан Дагер заявил, что запрещать ливанским журналистам доступ на ливанскую территорию недопустимо, а договоренности о прекращении огня и военные соображения не должны быть поводом для ограничения права на информацию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция израильской армии

Израильские военные подтвердили, что обсуждали с UNIFIL вопрос доступа журналистов. Они заявили, что это произошло после случаев, когда журналисты якобы входили в зону без предварительной координации и публиковали кадры с позициями войск.

Другой израильский военный чиновник утверждал, что журналисты якобы тайно попадали в зону в колоннах и передавали фотографии военных позиций людям, связанным с «Хезболлой». Он не назвал ни журналистов, ни редакции и не предоставил доказательств этих утверждений. Позже представитель армии заявил, что общедоступная информация о позициях войск может быть использована группировкой.

Проверки колонн

По словам гуманитарного работника, израильские военные усилили проверки на блокпостах и досматривают каждый автомобиль, чтобы убедиться в отсутствии журналистов среди пассажиров. Израильская армия заявила, что рассматривает запросы представителей СМИ на въезд в каждом случае отдельно, ссылаясь на риски в районах военных операций.

После инцидента с журналистами израильские силы на три дня приостановили движение колонн в деревни Дебель и Рмейш, рассказал гуманитарный работник. Жители обеих деревень подтвердили, что в этот период не могли ни въезжать, ни выезжать. Израильский чиновник отрицал, что это было наказанием гражданских лиц, и заявил о временном прекращении движения для проверки обстоятельств.

Читай нас в