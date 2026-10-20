Агентство ООН по делам палестинских беженцев БАПОР предупредило об обострении гуманитарного кризиса в секторе Газа, Палестина, перед зимой. Исполняющий обязанности главы агентства Кристиан Сондерс заявил, что более 90% населения живет в палатках, под пластиковыми тентами или в частично разрушенных домах. Об этом он рассказал в интервью Anadolu Agency.

По словам Сондерса, разрушенная инфраструктура не сможет отводить дождевую воду, поэтому она будет скапливаться возле временных жилищ. Он призвал Германию и другие европейские страны усилить давление на правительство Израиля, чтобы оно сняло ограничения на поставки гуманитарной помощи и позволило проводить восстановительные работы.

Жилье, продовольствие и медицина

Сондерс также сообщил о проблемах с продовольствием: свежие овощи и фрукты в секторе Газа в основном недоступны или слишком дороги для большей части населения. По его словам, обрабатывать можно лишь 3% земель. Объемы поставок продовольствия выросли по сравнению с периодом до прекращения огня, однако задержки, ограниченное число пунктов пропуска и другие ограничения по-прежнему сдерживают поступление помощи.

Он добавил, что сохраняются ограничения на ввоз медикаментов и медицинского оборудования. Гуманитарные организации и местные органы здравоохранения сообщают, что с момента вступления перемирия в силу в октябре 2025 года погибли более 1 400 палестинцев.

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Дефицит средств БАПОР

БАПОР сейчас помогает более чем 1,7 млн палестинцев в секторе Газа: предоставляет медицинские услуги в 11 центрах, организует обучение для 300 тыс. детей, преимущественно в палатках, и обеспечивает питьевой водой около 820 тыс. человек. В целом агентство оказывает основные услуги почти 6 млн палестинских беженцев в Иордании, Ливане, Сирии и на Западном берегу реки Иордан.

По оценке Сондерса, финансовый дефицит БАПОР составляет около 70 млн долларов. Он предупредил, что без срочного поступления средств агентство может быть вынуждено сократить персонал, что скажется на объеме и качестве услуг для гражданского населения.

Правительство Израиля обвиняет БАПОР в том, что в агентство якобы проникли представители ХАМАС. Сондерс отверг эти обвинения и заявил, что агентство немедленно реагирует на достоверные доказательства связей сотрудников с военным крылом группировки.

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