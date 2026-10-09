В Женеве, Швейцария, Управление ООН по правам человека приветствовало известие о присуждении Нави Пиллэй Нобелевской премии мира, отметив её многолетнюю защиту прав человека. Как сообщает TimesLIVE, представительница управления Шабия Манту назвала эту новость замечательной и заявила, что миру требуется большая приверженность делу защиты прав человека.

Реакция Управления ООН

Манту сказала журналистам, что надеется: эта награда будет поощрять и дальше вдохновлять других выступать в защиту прав всех людей в мире и содействовать их продвижению.

Нави Пиллэй ранее возглавляла Комиссию ООН по расследованию в отношении оккупированной палестинской территории, а также была судьёй Международного уголовного суда.

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Доклад комиссии по Газе

В сентябре прошлого года комиссия опубликовала доклад, публикацию которого курировала Пиллэй. В нём комиссия пришла к выводу, что Израиль совершил геноцид в Газе, а высокопоставленные должностные лица страны, в том числе премьер-министр Биньямин Нетаньяху, подстрекали к таким действиям. Израиль назвал эти обвинения возмутительными.

В марте этого года Пиллэй также выражала обеспокоенность молчанием Южно-Африканской Республики по поводу международных усилий признать систему управления в Афганистане гендерным апартеидом и включить гендерный апартеид в перечень преступлений против человечности.

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