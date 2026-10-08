В США ураган «Исайас» приближается к северному побережью Мексиканского залива. Миллионы жителей территорий от Луизианы до Флориды находятся под предупреждениями из-за риска опасного штормового нагона, ураганного ветра, сильных осадков и наводнений, сообщает The Guardian.

Ожидаемое усиление

В ночь на среду «Исайас» усилился из тропического шторма до урагана и стал первым ураганом атлантического сезона 2026 года. По данным Национальной метеорологической службы США, он имеет первую категорию, а постоянная скорость ветра достигает 80 миль в час.

Синоптики ожидали, что позднее 8 октября ураган пройдет к северу от полуострова Юкатан, а в конце пятницы или начале субботы выйдет на сушу на северном побережье Мексиканского залива. Национальная метеорологическая служба предупредила, что до приближения к побережью «Исайас» может усилиться и стать сильным ураганом.

Эвакуация и чрезвычайное положение

Предупреждения о штормовом нагоне действуют от устья Миссисипи до города Стайнхачи во Флориде. Жителей этих районов призвали выполнять указания местных властей и эвакуироваться, если они получат такой приказ.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Предупреждение об урагане объявлено от Оушен-Спрингс в штате Миссисипи до границы округов Бей и Галф во Флориде. Во Флоридском выступе, на юге Алабамы и в Миссисипи ожидаются разрушительный ветер и возможные длительные отключения электроэнергии.

С пятницы до выходных в центральной части побережья Мексиканского залива и на значительной части юго-востока США прогнозируются сильные ливни, внезапные и городские подтопления, а местами — речные наводнения. В прибрежных районах Алабамы, Флоридского выступа и на крайнем юго-западе Джорджии в ночь на пятницу также возможны отдельные торнадо.

Губернатор Алабамы Кей Айви объявила режим чрезвычайной ситуации в 40 округах, а губернатор Флориды Рон Десантис — в 25 округах. В округе Окалуса во Флориде части жителей прибрежных районов приказали эвакуироваться. Несколько школьных округов во Флориде и Алабаме также сообщили о закрытии перед приближением урагана.

Читай нас в