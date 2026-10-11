По данным ABC News, правительство Австралии готово исключить из законопроекта о цифровой обязанности заботы норму, которая позволяла министру добавлять новые категории вреда в интернете посредством подзаконных актов. Законопроект планируют внести в федеральный парламент на этой неделе.

Инициатива предусматривает, что социальные сети, поисковые системы, чат-боты с искусственным интеллектом и другие онлайн-платформы должны будут принимать разумные меры для снижения предсказуемого вреда несовершеннолетним и серьезного вреда взрослым. Категории вреда были изложены в проекте документа, опубликованном в прошлом месяце.

Возражения Коалиции

Коалиция выступает против предложения правительства. Ее представители заявляли, что полномочия министра могут привести к политической цензуре в интернете. Теневой министр коммуникаций Сара Хендерсон на конференции CPAC в Брисбене обвинила правительство в попытке подавить «законные голоса» под предлогом онлайн-безопасности.

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Правительство отвергает такую трактовку, подчеркивая, что для взрослых понятие серьезного вреда связано с действующими уголовными правонарушениями. В то же время оппоненты обратили внимание на слова премьер-министра Энтони Албаниза, который в прошлом месяце заявлял, что новые правила также будут касаться дезинформации и распространения недостоверной информации.

Требования Зеленых

Партия Зеленых, поддержка которой может помочь правительству провести закон через Сенат, выдвинула три условия: право на частное возмещение, более строгие штрафы и учет зависимости, которую могут вызывать технологии. Представительница Зеленых по вопросам коммуникаций Сара Хансон-Янг заявила, что люди, которым был причинен вред в интернете, должны получить право обращаться в суд и требовать компенсации.

Она также настаивает, чтобы штрафы за нарушение обязанности были привязаны к доле глобального дохода технологических компаний. По ее мнению, предложенные санкции примерно на 100 млн долларов являются недостаточными. Пресс-секретарь министра коммуникаций Аники Уэллс заявила, что правительство дорабатывает законопроект после 225 предложений, 22 круглых столов и 60 индивидуальных встреч.

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