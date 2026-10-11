Правительство Йемена на заседании во временной столице Адене одобрило законопроект о признании группировки хуситов террористической организацией. Документ также предусматривает уголовную ответственность за деятельность группировки и ее финансирование, сообщает Anadolu Agency.

Дальнейшее утверждение

Заседание Кабинета министров возглавил премьер-министр Шая аль-Зиндани. Законопроект представил министр по правовым вопросам, после чего правительство поручило ответственным органам завершить конституционные и юридические процедуры, необходимые для его ратификации.

В офисе премьер-министра заявили, что страна находится на решающем этапе восстановления суверенитета над всей своей территорией. Там также назвали действия хуситов переворотом, который, по утверждению правительства, финансирует и направляет Иран.

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Заседание после атаки

Заседание состоялось на следующий день после атаки хуситов на Международный аэропорт имени короля Халида в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Согласно заявлению офиса премьер-министра Йемена, в результате нападения погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

Атака была широко осуждена, а хуситы заявили о намерении продолжать удары по Саудовской Аравии. Аль-Зиндани также поручил исполнительным органам перейти от реагирования на события к превентивным действиям, повысить готовность и обеспечить потребности вооруженных сил, военных формирований, сил безопасности и Народного сопротивления. На момент публикации хуситы не комментировали предложенный законопроект.

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