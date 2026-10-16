Правительство Финляндии согласовало пакет объемом 60 млн евро, призванный смягчить последствия роста цен на топливо. Он предусматривает снижение налога на транспортные средства, увеличение максимальной суммы налогового вычета на поездки на работу и субсидии для предприятий транспортной, сельскохозяйственной и лесной отраслей, сообщает YLE News.

Министр окружающей среды и климата Сари Мултала заявила, что пакет поддерживают все партии правительственной коалиции. В то же время она признала, что эти меры будут иметь лишь ограниченное влияние на расходы потребителей на топливо.

Распределение средств

30 млн евро направят на субсидии для бизнеса в сферах транспорта, сельского и лесного хозяйства. Еще 20 млн евро предусмотрено для снижения налога на транспортные средства — ранее на это планировали потратить 10 млн евро. На повышение максимальной суммы вычета расходов на поездки на работу выделят 10 млн евро: в 2027 году ее планируют увеличить с 7 000 до 7 800 евро.

Пакет профинансируют в рамках установленных правительством ограничений расходов. В частности, 40 млн евро перенаправят из средств на мощности по улавливанию биогенного углерода, которые в этом году не будут использованы. Оставшиеся 20 млн евро получат благодаря сокращению финансирования базового содержания транспортной инфраструктуры.

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Изменения требований к возобновляемому топливу

Правительство также согласовало более гибкие правила выполнения требований к доле возобновляемого топлива в транспортном топливе. Ограничение на взаимное выполнение обязательств и превышение установленных показателей повысят с 30% до 100%, что, по оценке правительства, позволит компаниям выполнять требования с меньшими затратами.

В то же время правительство не одобрило предложение партии «Истинные финны» о более широком снижении самого норматива. Глава парламентской группы партии Яни Мякеля назвал согласованные меры недостаточными и заявил, что ослабление требований могло бы более существенно снизить цены на автозаправках.

Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что такое ослабление не привело бы к быстрому снижению стоимости топлива. Эксперт Центральной торговой палаты Ханна Каленоja также отметила, что новые меры не повлияют напрямую на цены бензина и дизельного топлива на АЗС. По ее оценке, снижение налога на транспортные средства может сэкономить владельцам старых автомобилей и фургонов, на которые распространяется эта льгота, около 12 евро в год.

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