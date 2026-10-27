Во Франции правительство перед протестами 24 октября обсуждало с телекоммуникационными операторами возможность ограничить доступ к социальным сетям или мобильному интернету в отдельных районах. По данным Politico Europe, целью было затруднить координацию участников беспорядков через онлайн-платформы.

Письмо операторам

Как сообщили изданию чиновник из офиса премьер-министра и сотрудник телекоммуникационной компании, Министерство внутренних дел Франции связывалось с операторами в течение недели перед 24 октября. По их словам, обсуждалась возможность ограничения доступа к соцсетям или мобильному интернету в отдельных населенных пунктах.

Премьер-министр Себастьен Лекорню напрямую попросил операторов быть готовыми заблокировать TikTok, Instagram, Snapchat и X. О письме, в котором содержалась эта просьба, первым сообщило французское цифровое издание Blast. Представители офиса Лекорню, Министерства технологий и Министерства внутренних дел, к которым обратилось Politico, не отрицали ни существование письма, ни сам план.

Правительство опасалось, что насилие, зафиксированное 17 октября, может повториться или усилиться в следующие выходные. В то же время 24 октября число инцидентов было значительно меньше.

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Технические последствия

Сотрудник телекоммуникационного оператора сказал Politico, что власти прежде всего хотели перекрыть каналы связи, позволяющие группам договариваться о встречах и координировать действия. Однако блокировка соцсетей только в конкретном районе технически невозможна, отмечает издание.

Отключение мобильного интернета могло бы нарушить работу мобильных платежей, систем видеонаблюдения и экстренной связи. Это также лишило бы возможности общаться мирных участников протестов. В качестве менее радикального варианта правительство рассматривало отключение функций отображения геолокации, чтобы препятствовать собраниям людей, не знакомых друг с другом.

Французский парламент параллельно обсуждает законопроект о финансовой ответственности людей, сознательно участвовавших в беспорядках. Документ также предусматривает требования к платформам удалять контент, подстрекающий к насилию, кражам, уничтожению имущества или мятежу.

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