Правительство и парламент Чехии планируют вдвое сократить выплаты украинским беженцам

Правительство и парламент Чехии планируют вдвое сократить выплаты украинцам, имеющим статус временной защиты. Об этом сообщил спикер Палаты представителей Томио Окамура, отметив, что это решение стало компромиссом между партиями коалиции (SPD, ANO и «Автомобилисты»).

Предложение предусматривает сокращение расходов примерно на 4 миллиарда чешских крон. Одновременно готовятся поправки к закону Lex Ukrajina, которые предусматривают отмену гуманитарных выплат для неработающих и аннулирование временной защиты в случае выезда за пределы Шенгенской зоны на срок более 30 дней.

Кроме того, планируется объединить ведомственные реестры для проверки законности пребывания, а с середины 2027 года обязать автомобили с украинской регистрацией проходить регулярный техосмотр в Чехии под угрозой задержания транспортного средства и штрафов.

Источник: Укринформ.

Спикер нижней палаты парламента Чехии и лидер партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура предложил сократить дефицит государственного бюджета, в частности, отменив выплаты украинским беженцам.

Окамура хочет ужесточить ограничения для украинских беженцев в Чехии.

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