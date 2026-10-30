Правительство Ирландии планирует создать государственный орган для изучения и подготовки к возможному будущему объединению с Северной Ирландией, которая входит в состав Соединенного Королевства. Об этом премьер-министр Ирландии Михол Мартин сообщил газете Irish Times, передает Cyprus Mail.

Модели конституционного будущего

Новый орган должен проанализировать возможные сценарии развития событий и связанные с ними вызовы. Среди вариантов, которые он рассмотрит, — сохранение Северной Ирландией статуса части Соединенного Королевства или ее вхождение в объединенную Ирландию с сохранением самоуправляемого статуса.

Мартин ранее говорил о необходимости независимой и беспристрастной базы знаний, на основе которой можно вести убедительную дискуссию о конституционном будущем. Первые шаги по созданию органа он должен представить кабинету министров до конца года.

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Условия для референдума

Согласно Соглашению Страстной пятницы 1998 года, правительство Соединенного Королевства обязано объявить референдум об объединении Ирландии, если будет казаться вероятным, что его поддержит большинство избирателей Северной Ирландии.

Опросы общественного мнения, по данным Reuters, стабильно демонстрируют большинство сторонников сохранения Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства. В то же время разрыв сократился после решения Великобритании выйти из Европейского Союза, а ирландские националистические партии, в том числе Sinn Fein, активизировали призывы к проведению референдума.

Fine Gael, партнер Мартина по правительственной коалиции, планирует на следующей неделе представить на ежегодной конференции документ, который партия называет планом объединенного острова.

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