Правительство Кипра рассматривает государственный участок рядом с деревней Айос-Созоменос к востоку от Никосии как возможное место для новой центральной тюрьмы. Предыдущий вариант в Матиатисе отклонили из-за высоких затрат и отсутствия необходимой инфраструктуры, сообщает Cyprus Mail.

Проект, который оценивается примерно в 300 млн евро, является третьей итерацией за семь месяцев поиска локации. Действующая тюрьма в районе Айос-Андреас в Никосии, построенная в 1894 году, содержит почти 1 200 заключенных. Ее заполненность составляет 227,6%, что, по данным издания, является самым высоким показателем в ЕС.

Исследования и предварительные планы

Министр юстиции Костас Фитирис представил парламентскому финансовому комитету визуализацию комплекса с четырьмя корпусами для содержания заключенных, медицинским блоком, футбольным полем, христианской часовней и молельной комнатой для мусульман. На следующий день он уточнил, что изображения были созданы с помощью ИИ и лишь показывают, какие объекты потенциально могут войти в комплекс.

В Министерстве юстиции подчеркнули, что иллюстрация не является генеральным планом и не определяет окончательную планировку объекта. Окончательные решения будут приняты после экологических и градостроительных исследований. В проекте бюджета на следующий год на эти исследования и подготовительные работы предусмотрен 1 млн евро.

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Возражения против новой локации

Муниципалитеты Южная Никосия-Идалион и Лация-Ери попросили пересмотреть решение по участку. Опасения также выразили Движение экологов и AKEL: экологи заявили, что земля входит в сеть охраняемых территорий Natura 2000, а AKEL призвал провести исследования и проконсультироваться с местными властями.

Мэр Южной Никосии-Идалиона Ставрос Хаджийианнис отметил, что в районе уже работают два крупных очистных сооружения, частный объект по переработке отходов животноводства, песчаные карьеры, свинофермы и другие животноводческие объекты. Через территорию также проходит воздушная линия электропередачи напряжением 132 кВ.

Муниципалитет не отвергает выводы будущей оценки воздействия на окружающую среду, однако настаивает: если участок признают пригодным для тюрьмы, государство должно одновременно найти другое место для запланированной животноводческой зоны. Правительство также пообещало разместить инфраструктуру в северной части государственной земли, вдали от археологических остатков, среди которых византийская пещерная часовня, недостроенная латинская церковь Святого Мамаса и остатки домов турок-киприотов.

По оценке Фитириса, строительство может продолжаться от четырех до пяти лет, а работы планируют начать до конца следующего года.

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