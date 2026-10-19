Правительство австралийского штата Новый Южный Уэльс планирует внести специальный законопроект, который позволит компании MACH Energy увеличить годовую добычу на угольной шахте Mount Pleasant недалеко от Масвеллбрука в долине Хантер. Объем добычи предлагается увеличить на 4 млн тонн — до 16,5 млн тонн в год к 2032 году, сообщает The Guardian.

Решение после вердикта суда

Премьер штата Крис Миннс заявил, что законопроект необходим для сохранения 400 рабочих мест на предприятии к Рождеству. По его словам, если парламент примет документ, MACH Energy гарантирует сохранение нынешнего постоянного штата сотрудников до 2032 года.

Инициатива появилась менее чем через две недели после того, как Высокий суд Австралии признал недействительным разрешение на расширение шахты. Большинство судей пришло к выводу, что Независимая комиссия по планированию не рассмотрела введение условий, направленных на максимально возможное сокращение выбросов от сжигания угля за рубежом.

Сейчас шахта имеет отдельное разрешение на добычу до 12,5 млн тонн угля в год. Оно было одобрено в августе: разрешение продлило работу предприятия до 2032 года и увеличило годовой лимит добычи на 2 млн тонн.

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Критика экологов и юристов

Представительница партии Зеленых Нового Южного Уэльса Сью Хиггинсон назвала намерение правительства обходом процедуры планирования и решения Высокого суда. Джорджина Вудс из Lock the Gate Alliance заявила, что угрозы рабочим местам нет, поскольку шахта уже имеет разрешение работать еще шесть лет.

Директор юридической фирмы Johnson Legal Элейн Джонсон, представлявшая общественную группу Dams Heg в судебном процессе, считает предложенные изменения законодательным превышением полномочий. Она отметила, что специальные правила для повышения лимита добычи на одной шахте могут создать впечатление принятия законов в интересах конкретного владельца.

Миннс заявил, что законопроект также будет предусматривать ограничения на выбросы от сжигания угля, подобные тем, которые содержались в недавнем одобрении продления крупнейшего угольного проекта штата Hunter Valley Operations.

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