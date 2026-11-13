Правительство Польши опубликовало проект сохранения цены газа в 2027 году — RMF24
В Польше правительство опубликовало проект изменений в закон, предусматривающий сохранение максимальной цены на газ для защищённых потребителей, в том числе домохозяйств, на протяжении 2027 года. Продавцы газа должны применять при расчётах с частью конечных потребителей цену 197,29 злотого за МВт·ч без НДС и акциза, сообщает RMF24.
Цена на 2027 год
Проект поправок к закону о специальной защите отдельных потребителей газового топлива опубликован на сайте Правительственного центра законодательства Польши. Предлагаемые нормы должны действовать с 1 января по 31 декабря 2027 года.
В обосновании проекта указано, что уровень максимальной цены соответствует тарифной цене газа энергетического предприятия, являющегося поставщиком по регулируемому тарифу. Такая цена — 197,29 злотого за МВт·ч — действует до конца 2026 года.
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Расходы и ожидаемая экономия
Согласно оценке последствий регулирования, новые решения могут стоить почти 6,2 млрд злотых. В Министерстве энергетики Польши считают, что установление максимальной цены ограничит влияние роста рыночных цен на счета потребителей, подпадающих под защиту.
Согласно расчётам, приведённым в проекте, домохозяйства будут экономить в среднем от 77 злотых в год при использовании газа только для приготовления пищи до 1863 злотых — при использовании газа для отопления.