Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил объединение Генерального управления внешней торговли и Саудовского управления развития экспорта. Новая структура будет называться Генеральным управлением внешней торговли и экспорта. Решение должно усилить координацию государственной поддержки экспортеров и расширить присутствие саудовских товаров на мировых рынках, сообщает Asharq Al-Awsat.

Подготовка продлится 180 дней

Объединение одобрило правительство под председательством наследного принца и премьер-министра Мухаммеда бин Салмана бин Абдельазиза. Кабинет министров также поручил провести необходимую подготовительную работу, а вопросы, требующие нормативного урегулирования, представить в течение 180 дней.

Председателем совета нового учреждения станет министр промышленности и минеральных ресурсов принц Абдулазиз бин Салман. Министр торговли будет занимать должность заместителя председателя совета.

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Поддержка ненефтяного экспорта

Ожидается, что концентрация полномочий и координация инициатив помогут повысить эффективность работы, облегчить компаниям выход на внешние рынки и развить инструменты поддержки экспортеров. Это соответствует курсу на диверсификацию экономики и увеличение вклада ненефтяного экспорта в экономический рост.

Консультант и профессор коммерческого права Усама бин Ганем аль-Обайди заявил, что после слияния особое внимание следует уделить малым и средним предприятиям, в частности помощи в преодолении экспортных барьеров и налаживании долгосрочных международных торговых партнерств. По его мнению, результативность новой структуры следует оценивать по росту ненефтяного экспорта, числу новых рынков и пользе ее услуг для экспортеров.

Логистика и регуляторные барьеры

Исследовательница экономики и консультант по технологиям Фадва аль-Баварди назвала объединение важным организационным изменением, призванным соединить торговую политику с развитием экспорта. Она считает, что ключевым вызовом для нового органа станет устранение логистических и регуляторных препятствий, а также повышение конкурентоспособности саудовской продукции. Среди критериев успеха она назвала упрощение процедур, создание единых сервисных платформ и более быстрое реагирование на потребности компаний и производств.

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