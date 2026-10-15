Правительственные силы Йемена заявили о захвате пяти сотрудников сил безопасности группировки хуситов в ходе операции к западу от города Таиз на юго-западе страны. Бои вокруг города усилились на десятый день операции «Рассвет Йемена», которую председатель Президентского руководящего совета Рашад аль-Алими объявил 5 октября. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Захват чиновников хуситов

Пятая бригада президентской гвардии сообщила, что ее подразделения провели фланговую операцию к западу от Таиза. Военные опубликовали видео с задержанными, среди которых назвали сотрудника разведки Мохаммеда Саида аль-Джунайда — руководителя подразделения службы, которую хуситы называют «превентивной безопасностью», в районе Аль-Хаубан. Также сообщалось о захвате Акрема Амера, генерального директора департамента по борьбе с наркотиками подконтрольного хуситам министерства внутренних дел.

Глава комитета хуситов по делам пленных Абделькадер аль-Муртада признал, что задержанные были сотрудниками министерства внутренних дел. По его версии, они направлялись в Таиз, чтобы организовать охрану центральной тюрьмы после установления над ней контроля, однако заблудились из-за близкого расположения линий фронта.

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Бои и ситуация гражданских

По данным медиацентра военного направления Таиза, наиболее интенсивные столкновения происходят на направлении Ад-Дхабаб и вблизи стратегической горы Джабаль-Хан. Правительственные силы заявили, что отбили несколько атак хуситов, а их артиллерия уничтожила три бронемашины и два автомобиля с боеприпасами. Медиацентр также сообщил об ударах авиации по технике и позициям хуситов и о более чем 200 убитых или раненых бойцах группировки. Эти данные независимо не подтверждены.

Правозащитный Информационно-тренинговый центр по правам человека сообщил, что в результате минометного обстрела деревни Ад в районе Сабир аль-Мавадим погибли или были ранены пятеро гражданских, среди них двое детей. По информации центра, повреждены 11 жилых домов. Центр также сообщил о гибели гражданского и ранении еще одного человека в районе Аль-Вазия после наезда военной машины хуситов, а также о гибели женщины и ранении трех ее родственниц из-за взрыва мины в Вади-Усус.

Бои на других направлениях

Правительственные военные также заявляли об ударах по позициям хуситов в провинциях Мариб и Эль-Джауф. В Лахдже силы «Щит нации» и Южные гигантские бригады сообщили об артиллерийских ударах по военным перемещениям хуситов вблизи стратегического прибрежного маршрута к проливу Баб-эль-Мандеб. Южные гигантские бригады назвали ложным видео хуситов о якобы захвате их позиций в районе Баб-эль-Мандеба.

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