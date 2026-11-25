Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина имеет полное право наносить удары вглубь территории России в целях самообороны. По его словам, вся ответственность за возможную эскалацию ситуации в Балтийском море лежит исключительно на Москве.

«Во-первых: Украина имеет полное право наносить удары вглубь территории России, поскольку речь идет об обороне Украины. Мы говорили об этом с самого начала, и я повторяю это прямо сейчас», — сказал Цахкна журналистам в Киеве в среду вечером, передает корреспондент «Интерфакс-Украина».

Во-вторых, как подчеркнул министр, Эстония не позволяет никому использовать территорию страны для нападения на другого.

«Мы не позволяли никому использовать территорию и воздушное пространство Эстонии, и это абсолютно понятно.

И, конечно, мы не хотим видеть новую эскалацию в Балтийском море и т. д. Но вся ответственность за это лежит на России, ведь Россия может положить этому конец прямо сейчас – остановить агрессию не только против Украины, но и против Европы. Россия уже атакует Европу различными террористическими актами и диверсиями», — подчеркнул глава МИД.

Так, он отметил, что Балтийское море для России – это «артерия жизни»: более 60% экспорта газа и нефти проходит через этот коридор.

Ранее СМИ писали, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллинн пошлет Украине сигнал о риске загрязнения Балтийского моря из-за ударов по судам, перевозящим российские грузы и нефть.

Об этом сообщается со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Россия провела собственные военно-морские учения в Балтийском море именно в то время, когда там проходят масштабные маневры НАТО. В учениях принимали участие корабли, самолеты и бомбардировщики, а главным районом действий стал Калининград.

Кроме того, у российских портов Балтийского моря образовалась очередь из 150 судов.

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