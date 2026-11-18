18 ноября российского бойца Усмана Нурмагомедова освободили из-под стражи в Абу-Даби после вынесения приговора по делу о нападении на Мераба Двалишвили.

Брат Хабиба и другие участники драки вышли из тюрьмы, а наказание заменили штрафом в размере 150 000 дирхамов (около 41 тысячи долларов).

Суд пересмотрел своё предыдущее решение в связи с отзывом исков со стороны потерпевших и их обращениями к властям Абу-Даби. Согласно предыдущему постановлению суда, Нурмагомедов и члены его команды должны были провести в тюрьме шесть месяцев и уплатить вдвое больший штраф.

Об этом сообщило издание The National со ссылкой на решение суда.

Боец Двалишвили заявил о нападении в отеле Абу-Даби — The National.

Видео: боксер Нурмагомедов и его команда избили экс-чемпиона UFC Мераба Двалишвили.

Напомним, что драка в отеле Абу-Даби с участием Нурмагомедова возмутила главу UFC

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