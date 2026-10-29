В США эсминец класса Arleigh Burke USS Spruance по состоянию на 29 октября 2026 года находился в развертывании 342 дня, установив послевоенный рекорд для эсминцев ВМС США. Корабль вышел с военно-морской базы Сан-Диего 21 ноября 2025 года в составе авианосной ударной группы USS Abraham Lincoln и остался в море после возвращения авианосца в пункт базирования, сообщает Defense News.

Продолжительность развертывания Spruance значительно превысила ориентир в семь месяцев, который ВМС США обычно называют для кораблей, базирующихся в стране. Семьи моряков неоднократно получали информацию о возможном скором возвращении корабля, однако эти ожидания откладывались. По данным издания, ожидаемые даты возвращения USS John Finn, USS Mustin и USS Rafael Peralta также перенесли с 2026 на 2027 год, а отдельные развертывания могут длиться более 14 месяцев.

Сдвиг графика технического обслуживания

Длительное пребывание в море может отложить запланированное техническое обслуживание и сократить время на подготовку экипажа перед следующими задачами. В рамках 36-месячного цикла Optimized Fleet Response Plan для кораблей, базирующихся в США, предусмотрены восемь месяцев технического обслуживания на уровне ремонтного предприятия, 10 месяцев обучения и 18 месяцев развертывания и поддержания готовности.

Бюджетные документы ВМС показывают, что сроки следующего периода технического обслуживания USS Spruance изменились. В бюджете на 2025 финансовый год этот период планировался с 3 июля 2026 года по 21 февраля 2027 года. В бюджете на 2027 финансовый год его начало перенесли на 19 января 2027 года, а завершение — на 28 апреля. Таким образом, запланированное начало сдвинули на 200 дней.

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Нагрузка на верфи

Счетная палата США сообщала, что частные компании в совокупности потратили почти на 10 тысяч дней больше запланированного на ремонт эсминцев в 2015–2022 финансовых годах. По состоянию на август 2022 года отложенные работы на надводных кораблях ВМС оценивались в 2,3 млрд долларов.

Начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кодл 26 октября заявил, что возвращение эсминцев после развертываний продолжительностью более 300 дней может создать многолетнюю нагрузку на графики технического обслуживания. Командующий Норфолкской военно-морской верфью контр-адмирал Кевон Хакимзаде также предупреждал об ограниченной способности верфей принять значительное количество кораблей, возвращающихся с Ближнего Востока.

Фактический объем работ и продолжительность недоступности Spruance для операций определят после оценки корабля по завершении развертывания, отмечает издание.

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