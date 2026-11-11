В Абу-Даби продолжается второй день переговоров между Украиной, США и Россией о прекращении войны: основные итоги

11 ноября в Абу-Даби продолжаются трехсторонние переговоры с участием Украины, США и России. Среди ключевых тем встречи — территориальный вопрос, возможные условия прекращения войны и дальнейшие шаги по достижению договоренностей.

Переговоры проходят на фоне поиска путей прекращения российской агрессии. Ожидается, что по их итогам участники смогут наметить дальнейший ход консультаций.

Второй день переговоров в Абу-Даби начался с трехсторонней встречи представителей Украины, США и России. После этого украинская делегация планирует провести отдельную встречу с европейскими партнерами. Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

«Начинаем второй день переговоров. Сначала в трехстороннем формате вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем», — написал он.

Представители РФ планируют выступить перед журналистами после завершения трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России. Заявление ожидается сегодня днем.

Примечательно, что после завершения первого раунда переговоров 10 ноября российская делегация объявила, что не будет проводить брифинг для прессы. Теперь представители РФ изменили планы и намерены сообщить об итогах консультаций.

Ранее Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября. Переговорный процесс начался с консультаций с европейскими и американскими партнерами, после чего состоялась встреча в трехстороннем формате с участием делегаций Украины, США и России.

В ходе переговоров в Абу-Даби Украина подняла вопрос о масштабном обмене пленными с Россией. По словам президента Владимира Зеленского, стороны обсуждали варианты обмена в формате «1000 на 1000» или даже «1500 на 1500». Окончательных договоренностей пока нет, но американская делегация планирует поднять этот вопрос в ходе следующих контактов с российской стороной.

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