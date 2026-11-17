Городской совет Амстердама принял решение об очередном повышении туристического сбора за проживание в городе. Новые тарифы вступят в силу с 1 января 2027 года.

Согласно принятому 12 ноября решению, ставка сбора вырастет с нынешних 12,5% до 16% от стоимости номера или апартаментов (без учета НДС). Поскольку налог рассчитывается в процентах, его сумма будет напрямую зависеть от класса и цены выбранного жилья.

Например, за номер стоимостью 200 евро в сутки (с НДС) туристический сбор в 2027 году составит около 26,45 евро за ночь вместо нынешних 20,66 евро — то есть четырёхдневная поездка подорожает примерно на 23 евро. Для пассажиров круизных лайнеров, прибывающих без ночлега, пока сохраняется фиксированный тариф в размере 15 евро с человека.

В мэрии объясняют такой шаг борьбой с чрезмерным туризмом и перегрузкой городской инфраструктуры. Ещё в 2021 году власти Амстердама установили лимит на уровне 20 миллионов туристических ночевок в год, однако в 2025 году этот показатель достиг 23,7 миллиона (плюс 21,9 миллиона однодневных посетителей).

Представители гостиничного бизнеса и местная оппозиция раскритиковали эту инициативу. По их мнению, процентное подорожание отпугнет прежде всего платежеспособных путешественников, которые поддерживают заведения общественного питания и культурную сферу, не решив при этом проблему массового бюджетного туризма. Предложение оппозиции ввести фиксированный сбор в размере 14,50 евро с человека за ночь городской совет отклонил. В то же время в планах правящей коалиции — постепенное повышение этого налога до 20% в последующие годы.

Источник: The Independent.

Несмотря на полномасштабную войну, украинская туристическая отрасль продолжает пополнять местные бюджеты. За январь–сентябрь 2026 года поступления от туристического сбора составили 287,22 млн грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и почти вдвое превышает показатель девяти месяцев 2021 года.

В Таиланде туристические ассоциации выступили против предложенного сбора за выезд из страны.

В Польше больше муниципалитетов смогут взимать плату с туристов и других посетителей, останавливающихся на ночь. Президент Кароль Навроцкий на этой неделе подписал закон, отменяющий требование о благоприятных климатических условиях для введения такого сбора.

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