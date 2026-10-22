В Англии и Уэльсе судьи смогут применять дополнительные тюремные санкции к правонарушителям, которые отказываются присутствовать на слушаниях по оглашению приговора и предстать перед семьями потерпевших. Новые правила должны вступить в силу в следующем году, сообщает The Guardian.

Какие ограничения предусмотрены

Новые правила, которые должны представить парламенту в четверг, расширят полномочия судей. Они смогут лишать заключенных тюремных привилегий на срок до 84 дней, содержать их в камере до 21 дня, отменять социальные свидания на 27 дней или ограничивать свидания до одного раза в четыре недели на протяжении 84 дней.

По данным Министерства юстиции, эти меры дополнят действующие нормы. Они позволяют обязать правонарушителя присутствовать при оглашении приговора, а за неисполнение такого решения предусматривают штраф или до двух дополнительных лет лишения свободы за неуважение к суду.

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Исключение для свиданий с детьми

Для заключенных в возрасте от 18 до 20 лет максимальный срок лишения привилегий составит 21 день, а содержания в камере — до 10 дней. Свидания с детьми заключенных не будут ограничивать, чтобы поддерживать семейные связи, если это отвечает интересам ребенка.

Министерство юстиции отметило, что ни одна мера не может гарантировать явку правонарушителя на слушание, однако более широкие полномочия усилят последствия отказа. Комиссар по делам потерпевших в Англии и Уэльсе Клэр Ваксман заявила, что такой отказ углубляет травму семей и лишает их одного из немногих моментов подотчетности в процессе правосудия.

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