В Антарктиде зафиксировали два мощных землетрясения в зоне, которую считали неактивной

Международная группа ученых выяснила, что два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 7,6, произошедшие в 2025 году, возникли в зоне древней тектонической структуры, которую ранее считали геологически неактивной. Это открытие может заставить ученых пересмотреть устоявшиеся представления о геологических процессах.

Оба подземных толчка были зафиксированы в районе пролива Дрейка, между Южной Америкой и Антарктидой. Их эпицентры располагались всего в 15 километрах друг от друга, а между землетрясениями прошло 49 дней.

Это открытие, опубликованное 30 октября 2026 года в научном журнале Communications Earth & Environment, заставляет пересмотреть одно из устоявшихся представлений в геологии. Оказывается, то, что тектоническая плита перестала двигаться самостоятельно, вовсе не означает, что её древние разломы утратили способность вызывать землетрясения.

Исследование, возглавленное Эмануэле Лодоло из Итальянского национального института океанографии и экспериментальной геофизики, предполагает: некоторые геологические «шрамы» могут сохранять свою хрупкость в течение чрезвычайно длительных периодов.



Поверхность Земли разделена на тектонические плиты, которые медленно перемещаются по мантии. Их границы являются основными зонами сейсмической активности планеты — именно там в горных породах накапливается напряжение, которое время от времени высвобождается в виде землетрясений. Впрочем, тектоническая история Земли гораздо сложнее, чем современная карта её плит.

На протяжении миллионов лет некоторые плиты полностью исчезали как самостоятельные структуры — обычно потому, что они погружались под другие плиты в процессе, который называют субдукцией.

Другие же вошли в состав более крупных тектонических систем. Одна из таких — древняя плита «Феникс», остатки которой находятся в районе Антарктического полуострова.

Исследователи изучили два крупных землетрясения в этом регионе и обнаружили: их эпицентры совпадают с местоположением древнего трансформного разлома.

Такие разломы образуются, когда два участка океанической коры движутся в разных направлениях — словно скользят один вдоль другого. Когда это смещение прекращается, на их месте остаются структуры, которые называют океаническими разломными зонами.

Традиционно такие зоны считались тектонически неактивными. Но новые результаты показывают: в них могут сохраняться механические слабости, которые при определенных условиях вновь проявляют себя.

Шрамы Земли не всегда заживают

Чтобы воссоздать картину событий, учёные объединили сейсмические данные с геофизической информацией о подводном дне — в частности, использовали профили сейсмического отражения. Этот метод позволяет исследовать подземные структуры с помощью волн, которые проникают в недра и возвращаются обратно, отражаясь от различных геологических слоев.

Результаты показали, что землетрясения произошли в зоне древнего разлома, где до сих пор концентрируются деформации. Но почему же может вновь «ожить» структура, деятельность которой давно прекратилась?

Учёные объясняют это сочетанием двух факторов. Во-первых, геометрия унаследованного древнего разлома способствует концентрации напряжений в определённых местах. Во-вторых, современные взаимодействия между плитами Скоша и Антарктической передают усилия даже на отдаленные районы. Таким образом, трещина, сформировавшаяся миллионы лет назад в совершенно других условиях, снова может сыграть важную роль.

Исследование также выявило свидетельства того, что через эти ослабленные структуры в породу могут проникать вулканические материалы. Кроме того, учёные считают, что древняя трещина теперь функционирует как огромная зона сдвига внутри той части плиты Феникс, которая продолжает медленно опускаться под Южные Шетландские острова.

То есть земная кора не начинается «с чистого листа» каждый раз, когда её тектоническое строение меняется. Она всегда наследует свои трещины и слабые места.

Новая проблема для карт сейсмического риска

Последствия этого открытия выходят далеко за пределы антарктических вод. Модели сейсмической опасности обычно уделяют особое внимание активным границам между плитами — именно там чаще всего происходят мощные землетрясения. Однако бывают и так называемые внутриплитные землетрясения — то есть те, которые происходят внутри самой тектонической плиты.

Это исследование показывает: некоторые древние океанические зоны разломов могут вызывать очень мощные землетрясения, даже не являясь активными границами между плитами. Это, конечно, не означает, что все старые трещины обязательно опасны — или что ученые теперь могут предсказать, когда произойдет следующее землетрясение.

Их реактивация зависит от нынешних напряжений, ориентации структур и их механических свойств. Но изменилось наше понимание того, где именно может накапливаться и высвобождаться сейсмическая энергия.

Континенты и океаны хранят в себе физическую память о своём геологическом прошлом. И некоторые его страницы, какими бы окончательными они ни казались, всё ещё могут разорваться.

Об этом пишет National Geographic.



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