В Австралии независимая депутат Хелен Хейнс получила ранения во время «серьёзного инцидента» возле своего офиса в штате Виктория. Премьер-министр Энтони Албаниз заявил, что подозреваемый был взят под стражу.

Инцидент в Виктории

Событие произошло в понедельник, 19 октября. По данным Channel NewsAsia, австралийские СМИ сообщили, что Хейнс ударили возле её избирательного офиса в Виктории. Полиция сообщила, что депутат получила критические травмы.

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В подписи к фотографии CNA называет Хейнс независимым депутатом, представляющим соседний избирательный округ Инди. Снимок был сделан 9 мая 2026 года в Олбери, штат Новый Южный Уэльс, во время дополнительных выборов в Фаррере.

Реакция премьер-министра

Албаниз сказал журналистам, что в это чрезвычайно сложное время все мысли — с Хейнс, её семьёй, друзьями, командой и сообществом. Премьер добавил, что они молятся о её полном выздоровлении.

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