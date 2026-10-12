В Австралии Национальная антикоррупционная комиссия (NACC) прекратила расследование в отношении бывшего сотрудника политического аппарата Брюса Лермана. Его подозревали в использовании в личных интересах секретной информации о французских подводных лодках, сообщает ABC News.

Операция Ivanhoe прекращена

Лермана уведомили об этом решении письмом NACC в понедельник. В письме указано, что бывший комиссар решил не предпринимать дальнейших действий в рамках операции Ivanhoe.

Расследование началось после обыска в доме 31-летнего Лермана в июне 2024 года. Сотрудники проверяли утверждения о том, что пятью годами ранее он забрал секретные документы из офиса бывшего министра обороны Линды Рейнольдс. Во время обыска был изъят синий дневник Moleskine, который, по утверждению правительства, содержал восемь страниц засекреченной информации по вопросам безопасности.

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Иски и другое производство

После обысков Лерман подал иски против специального государственного министра Дона Фаррелла и тогдашнего комиссара NACC Пола Бреретона. Он утверждает, что обыски были злоупотреблением полномочиями комиссии, а также заявляет, что его незаконно принудили давать показания на двух закрытых слушаниях в Хобарте в октябре 2024 года. Эти судебные производства продолжаются.

Лерман назвал работу NACC пустой тратой денег налогоплательщиков. Он также заявил, что бывший комиссар продвигал версию о якобы шпионаже и продаже оборонных секретов иностранным государствам.

В то же время Лерман остается стороной другого антикоррупционного расследования — операции Greenough. Оно касается возможного неправомерного использования федеральной полицией информации во время расследования заявления Бриттани Хиггинс о сексуальном насилии.

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