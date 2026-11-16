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Новости Мир

В Дубае задержали киприота по делу о подготовке заказного убийства в Лимасоле

UA NEWS 16 Ноября 2026 10:27
В Дубае задержали киприота по делу о подготовке заказного убийства в Лимасоле

В Объединенных Арабских Эмиратах задержали гражданина Кипра, который разыскивается в рамках расследования по делу о подготовке заказного убийства в Лимасоле. Мужчину остановили правоохранители в аэропорту Дубая, когда он собирался покинуть страну.

 

По данным следствия, задержанного подозревают в причастности к организации покушения на 55-летнего Йоргоса Ксиуруппаса. Вероятным мотивом преступления мог стать многомиллионный финансовый конфликт с бывшими деловыми партнерами потерпевшего.

Кипрская полиция уже получила информацию о задержании подозреваемого, однако в настоящее время ожидает официального подтверждения от властей ОАЭ.

В то же время другой предполагаемый организатор покушения, мужчина арабского происхождения, до сих пор находится в розыске.

Напомним, в Дубае раскрыли схему использования чужих счетов для отмывания денег мошенников.

На Кипре с 2023 года заморожены активы на сумму более 51,5 млн евро.

В Лимасоле должны судить бывших директоров компании, связанной с Абрамовичем.

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