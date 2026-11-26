Франция и Германия предложили механизмы защиты будущего семилетнего бюджета Европейского Союза на 2028–2034 годы, а также финансирования Украины на случай возможного прихода к власти во Франции Марин Ле Пен, которая обещает вдвое сократить чистый взнос Парижа в бюджет ЕС, прекратить финансовую поддержку Киева и допускает отказ от ратификации бюджетного соглашения.

Как сообщили собеседники журналистов в европейских кругах и источник, близкий к политику, французское правительство предложило заложить в бюджет дополнительные 35 млрд евро субсидий для сельского хозяйства, что должно затруднить для Ле Пен пересмотр или отмену соглашения, тогда как Германия предложила закрепить будущее финансирование Украины непосредственно в бюджетном законодательстве ЕС, чтобы исключить возможность его блокирования из-за вето любого государства-члена.

Лидеры ЕС начнут первое обсуждение бюджетных предложений 26–27 ноября в Брюсселе, рассчитывая достичь соглашения до конца 2026 года, после чего состоятся переговоры с Европарламентом и национальная ратификация. В то же время завершение ратификации до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года считают маловероятным из-за парламентских каникул в конце февраля.

При этом издание подчеркнуло, что для реализации своих намерений Ле Пен необходимо не только победить на президентских выборах, но и обеспечить парламентское большинство своей партии «Национальное объединение».

Источник: Financial Times.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия, призвал европейских лидеров до конца года достичь соглашения по семилетнему бюджету блока. Французский президент заявил, что после января для заключения соглашения не останется политического пространства.

Лидеры Европейского Союза рассчитывают принять окончательное решение о новом кредите для Украины в размере 45 млрд евро, а также утвердить многолетний бюджет блока на 2028–2034 годы в ходе саммита 17–18 декабря.

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