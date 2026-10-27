В Эстонии намерены расширить полномочия властей по отключению мобильной связи

В Эстонии планируют расширить полномочия государственных органов по ограничению радио- и мобильной связи. Соответствующий законопроект предусматривает упрощение мер по противодействию беспилотникам и усиление защиты критически важной инфраструктуры.

Комиссия парламента Эстонии по экономическим вопросам передала законопроект на рассмотрение пленарного заседания. Документ предлагает изменить действующие правила, которые в настоящее время связывают возможность ограничения связи преимущественно с конкретными территориями или объектами.

Председатель комиссии Марек Рейнаас пояснил, что действующее законодательство не в полной мере соответствует современным вызовам в сфере безопасности. Расширение полномочий должно помочь государственным органам более эффективно противодействовать беспилотникам и защищать важные объекты, в частности электроподстанции, газовую инфраструктуру и хранилища топлива.

Согласно предложенным изменениям, ограничивать радио- и мобильную связь можно будет в случае необходимости выполнения соответствующими органами своих задач и предотвращения угроз независимо от места их возникновения. В то же время для таких действий по-прежнему потребуется частотная лицензия, выданная Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора.

Законопроект также предусматривает возможность ограничения связи во время учений и испытаний оборудования. Это касается, в частности, учебных заведений, готовящих специалистов по противодействию беспилотникам, а также компаний, разрабатывающих дроны и средства радиоэлектронного подавления.

Комиссия согласилась вынести законопроект №1061 SE на пленарное заседание парламента 18 ноября. Тогда планируется завершить его первое чтение.

Источник: Postimees

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