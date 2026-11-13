В штате Ассам на северо-востоке Индии по меньшей мере 24 человека погибли, еще 11 получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком. Авария произошла на автотрассе возле национального парка Казиранга в округе Голагхат, сообщает BBC News.

Пострадавших доставили в больницу

Раненых госпитализировали в Медицинский колледж и больницу Джорхата. По словам министра развития сельских районов Ассама Атула Боры, среди погибших есть студенты колледжей. Их имена пока публично не назывались.

Автобус перевозил пассажиров из Бокакхата и направлялся в Нагаон. Бокакхат известен как ворота в национальный парк Казиранга — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, известный однорогими носорогами.

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Причины аварии устанавливают

По словам Боры, очевидцы сообщили, что одно из транспортных средств могло двигаться с превышением скорости. В то же время точную причину ДТП должны установить в ходе расследования.

Главный министр Ассама Химанта Бисва Сарма заявил, что масштаб трагедии потряс всех. Он добавил, что приоритетом властей является как можно более быстрое предоставление пострадавшим наилучшей возможной медицинской помощи. Луринджйоти Гогой, лидер региональной оппозиционной партии, отметил, что безопасность на дорогах уже давно является серьезной проблемой штата.

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