В городе Гвалиор в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш грузовик въехал в людей, собравшихся возле индуистского храма. По данным Channel NewsAsia, погибли 13 человек.

Инцидент во время праздника

Инцидент произошел рано утром в воскресенье, 18 октября, во время индуистского праздника. Как сообщается, загруженный грузовик потерял управление и врезался в верующих, находившихся возле храма.

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Индийское агентство Press Trust of India со ссылкой на сотрудников больницы сообщило о 13 погибших. Президент Индии Драупади Мурму выразила соболезнования семьям погибших и пожелала пострадавшим скорейшего выздоровления.

Статистика смертности на дорогах

По данным министерства автомобильных дорог Индии, в 2025 году в стране в результате ДТП погибли более 183 тысяч человек — более 500 человек ежедневно. В официальных данных среди факторов дорожных аварий названы ненадлежащая дорожная инфраструктура, плохое техническое состояние транспорта и усталость водителей.

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