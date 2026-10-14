Полиция Индонезии назвала 223 человека и девять компаний подозреваемыми по делам о лесных и земельных пожарах. Власти усиливают борьбу с огнем на фоне ухудшения ситуации с трансграничным смогом в регионе, сообщает Channel NewsAsia.

Сотни подозреваемых по делам о пожарах

По данным Национальной полиции, 223 человека получили статус подозреваемых в рамках 273 полицейских сообщений. Общая площадь земель, охваченных огнем в этих делах, превышает 5 150 гектаров. Об этом на пресс-конференции в Джакарте заявил старший комиссар Пипит Субиянто из Директората по преступлениям в сфере энергетических ресурсов и окружающей среды.

Больше всего подозреваемых зафиксировали в провинции Риау — 65 человек. Далее следуют Южная Суматра, где подозреваемыми назвали 48 человек, и Центральный Калимантан — 39. Других подозреваемых назвали в Западном и Восточном Калимантане, Джамби, Южном и Северном Калимантане, Юго-Восточном и Южном Сулавеси.

Девять компаний также назвали подозреваемыми в связи с пожарами. С этими корпоративными делами связывают более 25 600 гектаров выжженной земли. По информации властей, 57 субъектов хозяйствования опечатали из-за выявленных нарушений, связанных с лесными и земельными пожарами. Министерство лесного хозяйства ведет уголовные производства в отношении 17 корпораций, еще 26 получили административные санкции.

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Борьба с огнем и смогом

Правительство Индонезии заявило о стратегии сдерживания так называемой головы пожара — переднего края его распространения. Для этого планируют использовать тяжелую технику и построить около 30 скважин в районах высокого риска. Их должны размещать примерно через каждые 50 метров, чтобы обеспечить доступ к воде непосредственно возле очагов возгорания.

Министр лесного хозяйства Раджа Джули Антони также сообщил об использовании операций по модификации погоды: соль рассеивают в потенциальных облаках, чтобы повысить уровень влажности. Отдельное внимание уделяют пожару в национальном парке Танджунг-Путинг в Центральном Калимантане — крупнейшем в мире центре сохранения и реабилитации орангутанов. По данным властей, там огонь затронул более 500 гектаров, а тушение осложняет крайне плохая видимость.

Переговоры с Малайзией

Малайзия и Индонезия впервые начали обсуждать возможное совместное противодействие лесным пожарам на Калимантане и Суматре. Министр иностранных дел Малайзии Мохамад Хасан заявил, что в переговорах участвуют профильные ведомства обеих стран. По его словам, трансграничный смог продолжается почти два месяца и влияет на Малайзию, а также на здоровье людей в соседних Индонезии и Сингапуре.

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