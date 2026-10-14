В Иране казнили 38-летнего Али-Сину Мостафафави, которого судебные власти обвинили в вооружённых нападениях на гражданских лиц, солдат-срочников и автомобили в Кермане. Об этом сообщает Euronews.

Обвинения судебных властей

По данным Mizan, официального агентства судебной власти Ирана, Мостафафави 24 марта открыл огонь по гражданским лицам на площади Азади в Кермане. Агентство заявило, что тогда были ранены один человек и девушка.

По версии Mizan, 21 апреля он также стрелял в солдат-срочников и проезжавшие автомобили, в результате чего пострадали другие гражданские лица. Судебные власти также обвинили его в участии в протестах в декабре 2025 года и январе 2026 года, а также в передаче видео персоязычным СМИ за пределами Ирана.

Mizan сообщило, что среди изъятых предметов были винтовка Brno с оптическим прицелом, два ружья, 246 патронов и 30 бутылок с зажигательной смесью. Судебные власти утверждали, что Мостафафави был одним из вооружённых агентов американо-израильского врага.

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Последние дни заключённого

Мостафафави был музыкантом и альпинистом из Кермана и играл на таре. Он содержался в тюрьме Шахаб в Кермане, а в последние дни перед казнью его перевели в одиночную камеру. Его семью вызвали на последнее свидание.

Он был осуждён по статье о мохаребе, которую переводят как вражда против Бога. По иранскому законодательству это обвинение связывают с вооружёнными действиями, создающими опасность для жизни, имущества или чести людей.

Сын последнего шаха Ирана Реза Пехлеви заявил в социальной сети X, что Мостафафави был осуждён после предположительно принудительных признаний, полученных под пытками. За два дня до этого в Иране казнили 25-летнего Омара Дорастарана, которого судебные власти назвали членом суннитской вооружённой группировки «Джейш аль-Адль».

Amnesty International осудила казнь пяти мужчин в течение одной недели по делам, связанным с январскими протестами. По данным организации, в 2025 году в Иране были казнены как минимум 2159 человек.

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