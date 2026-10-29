В прошлом году в Ирландии поселились около 10 тысяч граждан США, а почти 100 американцев подали заявления о предоставлении убежища, ссылаясь на политическое, расовое или гендерное преследование. За последние годы в страну переехали десятки тысяч американцев, среди которых предприниматели, представители академического сообщества, ученые и студенты, сообщает France 24.

Причины переезда

Часть вновь прибывших объясняет переезд несогласием с политикой президента США Дональда Трампа. Аспирантка Тринити-колледжа в Дублине Эмма Хенсли считает, что Соединенные Штаты больше не гарантируют права женщин.

Трансгендерная пара Офелия и Захра рассказала о дискриминации трансгендерных людей, которая, по их мнению, становится все более опасной. Дэниел Ротман переехал с Аляски в графство Корк после того, как потерял работу в NOAA — американском агентстве по вопросам океанов, рыболовства и климатической политики. France 24 связывает это с сокращением бюджета, введенным Департаментом эффективности правительства США, который возглавлял Илон Маск.

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Ирландские корни и связи с США

Для некоторых американцев переезд в Ирландию также связан с семейным происхождением. Около одного из десяти жителей США заявляет об ирландских корнях, в том числе о предках, покинувших Ирландию из-за голода и нужды в XIX веке и позднее. France 24 отмечает, что число заявлений на получение ирландского паспорта никогда не было таким высоким.

Ирландия является давней союзницей Вашингтона и зависит от американских инвестиций для поддержания экономического роста. По оценке France 24, приток вновь прибывших из США может осложнить дипломатический баланс Дублина в отношениях с Вашингтоном.

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