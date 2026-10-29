В Италии в 2025 году среди официально выявленных жертв торговли людьми мужчин впервые было больше, чем женщин: 966 против 915. Об этом говорится в докладе Национального института статистики Италии Istat «Торговля людьми в Италии: 2021–2025», сообщает ANSA English.

Изменение структуры эксплуатации

В Istat назвали эти изменения «глубокой трансформацией» явления. По данным института, трудовая эксплуатация взрослых мужчин в последние годы стала более распространенной, чем сексуальная эксплуатация женщин, которая ранее была наиболее частой формой торговли людьми.

В 2025 году выявили 1 088 жертв трудовой эксплуатации, из которых 883 были мужчинами. В то же время жертв сексуальной эксплуатации было 696, среди них 597 женщин. Доля мужчин среди официально идентифицированных жертв выросла с 33% в 2022 году до 49,2% в 2025 году.

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Данные системы защиты

Всего в 2025 году в Италии официально идентифицировали 1 964 человека как жертв торговли людьми. Среди них было 53 несовершеннолетних, или 2,7% от общего числа.

В системе защиты в прошлом году зафиксировали 3 520 человек, тогда как в 2021 году их было 2 398. Это означает рост на 46,8%. Число лиц, проходивших оценку, увеличилось на 58,1%, а число пострадавших, взятых под опеку, — на 19,3%.

За пять лет доля мужчин, охваченных системой защиты, выросла с 26,1% до 52,5%. Их число почти утроилось — с 625 в 2021 году до 1 848 в 2025 году. Число женщин в системе за этот период уменьшилось с 1 697 до 1 564.

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