В Италии в 2025 году иностранным гражданам выдали 426 956 новых разрешений на проживание — на 47,2% больше, чем в 2024 году, когда было выдано 290 119 таких документов. Об этом сообщило национальное статистическое агентство Istat, передает ANSA English.

Один из самых высоких показателей за 15 лет

По данным Istat, показатель 2025 года стал вторым по величине за последние 15 лет. Больше новых разрешений на проживание страна выдала только в 2022 году, когда количество документов выросло из-за прибытия беженцев из Украины после российского вторжения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Семейные и учебные разрешения выросли больше всего

Основным фактором роста стало количество разрешений, выданных по семейным причинам: оно увеличилось на 61,2%. Количество документов для обучения выросло на 76%.

Выдача разрешений, связанных с трудоустройством, увеличилась на 45,9%. В 83,2% случаев такие разрешения получали мужчины. В то же время количество заявлений о предоставлении убежища в Италии сократилось на 15%, а 70% первичных заявлений были отклонены.

Читай нас в