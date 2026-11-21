В Италии на 90-м году жизни скончался Паоло Булгари — представитель известной ювелирной династии, который на протяжении многих лет возглавлял люксовый бренд Bvlgari.

О смерти 89-летнего предпринимателя сообщила семья. В заявлении отмечаются его «глубокая человечность и талант предпринимателя, который любил Италию и был её представителем в мире».

Паоло Булгари был внуком основателя бренда Bvlgari Сотирио Булгари. С 1960 года он присоединился к семейному бизнесу и сыграл важную роль в развитии компании. Именно при нём Дом Bvlgari, который изначально занимался только ювелирными изделиями, стал выпускать парфюмерию и аксессуары.

Похороны Паоло Булгари состоятся 23 ноября в Риме, в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалим.

Об этом сообщает ANSA.

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