В Италии на 90-м году жизни скончался известный ювелир Паоло Булгари
В Италии на 90-м году жизни скончался Паоло Булгари — представитель известной ювелирной династии, который на протяжении многих лет возглавлял люксовый бренд Bvlgari.
О смерти 89-летнего предпринимателя сообщила семья. В заявлении отмечаются его «глубокая человечность и талант предпринимателя, который любил Италию и был её представителем в мире».
Паоло Булгари был внуком основателя бренда Bvlgari Сотирио Булгари. С 1960 года он присоединился к семейному бизнесу и сыграл важную роль в развитии компании. Именно при нём Дом Bvlgari, который изначально занимался только ювелирными изделиями, стал выпускать парфюмерию и аксессуары.
Похороны Паоло Булгари состоятся 23 ноября в Риме, в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалим.
Об этом сообщает ANSA.
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