В Италии в возрасте 72 лет умерла шеф-повар Надия Сантини — первая итальянская женщина-шеф с тремя звездами Michelin. Вместе с мужем Антонио она превратила семейную тратторию Dal Pescatore в Рунате, в провинции Мантуя, в заведение международной высокой кухни, сообщает ANSA English.

Путь в Dal Pescatore

Надия Сантини, урожденная Надия Кавальере, родилась 19 июля 1954 года в Сан-Пьетро-Муссолино в провинции Виченца. Она начала готовить из любви к своему мужу Антонио и училась вместе со свекровью Бруной, не обучаясь в кулинарных школах и не проходя формальных стажировок.

Сантини называла свой стиль «гуманистической» кухней. Он основывался на теплоте, уважении к продуктам и внимательном отношении к людям. Первую звезду Michelin она получила в 1982 году, вторую — в 1988-м, а третью — в 1996 году.

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С тех пор Dal Pescatore не терял трехзвездочного статуса. По данным агентства, это итальянский ресторан, который дольше всех сохраняет высшую оценку гида Michelin.

Награды и прощание

В 2013 году Сантини назвали лучшей женщиной-шефом мира в рамках премии The World's 50 Best Restaurants. Семейное дело продолжают ее сыновья: Джованни работает шеф-поваром, а Альберто руководит залом ресторана.

Семья Сантини сообщила в социальных сетях, что она умерла после 12-летней борьбы с болезнью, рядом с близкими. Похороны запланировали на среду на 14:30 в Каннето-сулл'Ольо, где находится Рунате. Власти региона Ломбардия выразили соболезнования мужу Антонио и сыновьям.

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