В пятницу, 20 ноября, в Италии началась всеобщая 24-часовая забастовка против роста стоимости жизни. К ней присоединились работники государственного и частного секторов, из-за чего уже возникли перебои в работе ряда учреждений и транспортной системы.

В рамках акции работники различных отраслей приостановили работу, протестуя против удорожания жизни.

24-часовая забастовка была объявлена профсоюзом CGIL и охватит всех работников государственного и частного секторов: в пятницу запланировано 100 митингов и маршей против высокой стоимости жизни, сокращений в сфере здравоохранения и образования. К работникам присоединятся и студенты, которые также выступают против роста расходов на оборону.

Акции уже привели к перебоям в работе транспорта столицы. Линия римского метро C закрыта, а на линиях A и B возможны сокращения рейсов. Сокращения возможны также в работе наземного транспорта.

Утром в центре Рима запланированы три шествия. Помимо акции профсоюза CGIL, которая начнётся на площади Витторио Эмануэле и пройдёт до улицы Виа деи Фори Империали, запланированы две студенческие акции: на площади Пирамиде и на площади Альдо Моро перед Римским университетом Ла Сапиенца. Также предусмотрены две акции на площади Санти-Апостоли и перед Министерством образования.

Воздушный и железнодорожный транспорт, а также железнодорожные грузовые перевозки были исключены из забастовки после вмешательства Гарантийной комиссии. Однако в субботу в 21:00 начнётся ещё одна забастовка железнодорожников, объявленная профсоюзами.

Об этом сообщает ANSA.



Профсоюз CGIL подтвердил всеобщую забастовку в Италии 20 ноября — ANSA English

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