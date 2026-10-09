В Италии совершили рекордную кражу элитного вина на сумму 5 миллионов евро – Blic

В Тоскане на складе известной итальянской винодельни Marchesi Antinori произошла беспрецедентная кража: злоумышленники похитили 30 000 бутылок элитного вина общей стоимостью около 5 миллионов евро.

Семь человек в масках отключили сигнализацию и камеры видеонаблюдения, после чего с помощью вилочных погрузчиков погрузили коллекционный алкоголь в два больших грузовика.

Исполнительный директор компании Ренцо Коттарелла отметил, что это крупнейшее преступление такого рода в истории страны. Среди похищенного оказались такие известные марочные вина, как Tignanello, Solaia и Guado al Tasso, розничная цена которых составляет от 150 до 500 евро за бутылку. По словам руководства, преступники располагали инсайдерской информацией и хорошо разбирались в вине, поскольку выбрали самые ценные позиции. Правоохранители расследуют инцидент и надеются отследить грузовики с помощью дорожных камер.

Об этом пишет Blic.

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