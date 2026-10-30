30 октября в десятках городов Италии проходят масштабные протесты в рамках всеобщей забастовки, объявленной низовым профсоюзом USB. Участники акций выступают против роста стоимости жизни, войны, перевооружения и политики правительства премьер-министра Джорджи Мелони, сообщает ANSA English.

Тысячи работников, студентов университетов и учащихся старших классов, а местами также их родители, вышли на марши в Риме, Милане, Неаполе, Турине, Венеции, Палермо и других городах. Акции проходят при усиленном присутствии полиции из-за опасений повторения насилия.

Протесты после беспорядков

По данным агентства, 17–18 октября во время протестов в Милане произошли беспорядки и мародерство с участием молодежи. В прошлую субботу протесты также переросли в насилие в Турине, Риме и Болонье.

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Студенческие объединения La Rete della Conoscenza, Link - Coordinamento Universitario и Unione degli Studenti заявили, что присоединились к работникам, протестующим против дороговизны и политики войны и перевооружения.

Заявления участников акций

Организации отметили, что день протеста совпадает с международной мобилизацией портовых работников более чем в 40 портах Средиземноморья и Европы. Они прекращают работу в знак протеста против торговли оружием, милитаризации инфраструктуры и вовлечения портов в военные операции.

Участники акций также обратили внимание на подорожание аренды жилья, коммунальных услуг и товаров первой необходимости, тогда как зарплаты теряют покупательную способность. В Неаполе сожгли изображения Мелони и министра высшего образования Анны Марии Бернини, в Падуе — фотографию министра образования Джузеппе Вальдитары. В рамках протеста возле здания мэрии Турина выгрузили два контейнера с навозом.

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