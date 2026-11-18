17 ноября в Италии задержали украинского блогера и арбитражного юриста Александра Слобоженко, который ранее стал фигурантом журналистского расследования по делу о неуплате налогов. Задержание произошло по запросу Бюро экономической безопасности Украины, переданному через Интерпол.

Как сообщается, Слобоженко был задержан 17 ноября на территории одного из отелей.

Об этом сообщают источники «Украинской правды» в правоохранительных органах.

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