Италия заявила, что не была проинформирована об украинской операции в ливийском Бенгази и не согласовывала её с Киевом.

Соответствующее заявление сделал вице-премьер-министр и глава МИД Италии Антонио Таяни, комментируя слова президента Владимира Зеленского о координации действий с международными партнерами.

Таяни подчеркнул, что итальянская сторона не получала никаких сообщений о действиях Украины в Ливии, а союзники не принимали участия в их согласовании. По его словам, утверждения украинского президента о предварительной координации не соответствуют действительности.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина не может оставлять без реакции российские суда, которые перевозят оружие или представляют угрозу. Президент подчеркивал, что операции украинских сил в международных водах или вблизи инфраструктуры других государств должны согласовываться с партнерами.

Источник: Sky TG24.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

Украинские морские беспилотники, атаковавшие российский корвет «Меркурий» в Ливии, могли быть запущены с территории Албании или с ливийских морских баз Мисурата и Завия, находящихся под контролем правительства национального единства в Триполи, сообщила французская газета Le Monde.

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