В США федеральные власти предъявили жителю Оклахомы Робину Мартину обвинения в рассылке сотен писем с белым порошком должностным лицам перед выборами 2024 и 2026 годов. Как сообщает The Guardian, ему вменяют передачу ложного сообщения и отправку угрожающих сообщений.

Порошок оказался дрожжами или мукой

В судебном документе, опубликованном 3 ноября, ФБР заявило, что порошки в проверенных письмах оказались дрожжами или мукой. При этом не все отправления были полностью проверены.

Ожидалось, что Мартин впервые предстанет перед судом в Оклахома-Сити в тот же день. В онлайн-реестрах не было данных об адвокате, который мог бы прокомментировать дело от его имени.

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Расследование писем по всей стране

В прошлом месяце федеральные органы сообщили о расследовании писем с «подозрительными веществами», которые отправляли в офисы Конгресса и избирательные органы по всей стране. Получателей призвали считать такие отправления потенциально опасными.

В сообщении сержанта по административным вопросам Сената США, полученном Associated Press, говорилось, что правоохранители пытались перехватить дополнительные письма. В то же время в нем предупредили, что часть отправлений могла дойти до адресатов. ФБР и Почтовая инспекционная служба США расследовали эти случаи.

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