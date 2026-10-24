По сообщению France 24, во французском Орлеане организовали масштабную контрдемонстрацию против ежегодного съезда ультраправого «Национального объединения». Съезд партии проходит в Орлеане, расположенном к югу от Парижа, на фоне усиления напряженности. Материал France 24 об этом событии был опубликован 24 октября 2026 года.

Ежегодный съезд партии

France 24 сообщает, что одним из ожидаемых результатов партийного съезда должен стать официальный старт президентской кампании Марин Ле Пен. Другим ожидаемым результатом является переизбрание Жордана Барделлы на должность лидера «Национального объединения».

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По данным телеканала, на ежегодном съезде ожидают тысячи сторонников партии. France 24 называет организованную контрдемонстрацию масштабной.

Подготовка местных властей

Контрдемонстрацию организовали как протест против расизма, фашизма и империализма. Местные власти готовятся к возможным столкновениям между сторонниками партии и участниками контрдемонстрации.

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