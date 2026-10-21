В США акции оборонных компаний падают из-за опасений, что на выборах победят демократы, — Financial Times

Акции ведущих американских оборонных компаний резко подешевели на фоне роста ожиданий относительно победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс США. Инвесторы опасаются, что в случае потери республиканцами контроля над Конгрессом планы администрации президента Дональда Трампа по увеличению оборонных расходов на 500 млрд долларов могут быть пересмотрены или отменены.

С начала июля до середины октября биржевой фонд iShares US Aerospace and Defence, отслеживающий динамику американского аэрокосмического и оборонного сектора, потерял 16%. В то же время индекс S&P 500 вырос на 3,5%.

По данным платформы прогнозного рынка Kalshi, за тот же период на 20 процентных пунктов выросла вероятность того, что демократы по итогам ноябрьских выборов получат контроль над обеими палатами Конгресса.

Аналитик по вопросам обороны компании Vertical Research Partners Роберт Сталлард отметил, что политические перспективы Дональда Трампа и вероятность потери республиканцами контроля над Сенатом тесно связаны с динамикой акций оборонных предприятий.

«Политическая судьба [президента США Дональда] Трампа и вероятность того, что республиканцы утратят контроль над Сенатом, почти полностью совпадают с динамикой акций оборонных компаний», — отметил Роберт Сталлард.

Он добавил, что традиционно оборонная политика в США была вопросом межпартийного консенсуса, однако нынешняя администрация превратила её в предмет политического противостояния.

Ожидается, что у демократов есть значительные шансы получить большинство в Палате представителей. В то же время борьба за Сенат будет более сложной: на выборах будут разыгрываться 35 из 100 мест в верхней палате Конгресса.

В начале года среди инвесторов и руководителей оборонной промышленности царил оптимизм. Дональд Трамп предложил увеличить ежегодные расходы США на оборону с 1 трлн до 1,5 трлн долларов, чтобы создать, по его словам, «армию мечты».

Ожидание дополнительного финансирования в размере 500 млрд долларов способствовало позитивным настроениям в отрасли. Однако впоследствии ситуация изменилась.

Отношения между министром обороны США Питом Хегсетом и Конгрессом ухудшились на фоне войны с Ираном. Демократы также пообещали отменить значительные сокращения финансирования внутренних программ.

Дополнительную тревогу вызывают инфляция и рост доходности казначейских облигаций, которые затрудняют достижение межпартийного согласия по вопросу увеличения военных расходов.

Управляющий партнер вашингтонской исследовательской компании Capital Alpha Partners Байрон Каллан рассказал, что в начале года некоторые руководители оборонных предприятий рассчитывали на поддержку республиканцев в вопросе выделения дополнительных 500 млрд долларов на оборону.

Однако демократы недовольны тем, как часть оборонного финансирования проходила через Конгресс. Дополнительное возмущение законодателей вызвал отказ Пита Хегсета предоставить подробный отчет о расходах, связанных с конфликтом в Иране.

Несмотря на рост мировых оборонных расходов и затянувшиеся конфликты в Украине и на Ближнем Востоке, американские оборонные компании в этом году демонстрировали результаты хуже, чем фондовый рынок в целом.

Войны поддерживают спрос на американские ракетные системы и другие виды вооружения. В то же время ведущие производители уже сталкиваются с многолетними задержками в производстве, а усилия США и союзников по пополнению запасов боеприпасов не обеспечили ожидаемого роста интереса инвесторов.

Больше всего среди ведущих компаний пострадали:

Lockheed Martin — акции производителя, являющегося главным подрядчиком системы противоракетной обороны Patriot, подешевели более чем на 20% по сравнению с пиковым значением в начале марта.

Northrop Grumman — стоимость акций снизилась на 35%.

L3Harris — акции потеряли 36% за тот же период.

Таким образом, даже высокий спрос на вооружение не гарантирует роста биржевой стоимости оборонных компаний. Инвесторы учитывают не только заказы, но и перспективы бюджетного финансирования, производственные ограничения и политические риски.

Байрон Каллан отметил, что увеличение производства ракет, запасы которых сократились, пользуется поддержкой обеих партий. В то же время законодатели могут более внимательно пересматривать расходы на дорогостоящие военные платформы.

Среди программ, финансирование которых может стать предметом дискуссий, — истребители F-35 и межконтинентальные баллистические ракеты «Сентинел».

«Я не слышу, чтобы кто-то из демократов призывал к резкому сокращению расходов на оборону, но оборону нельзя рассматривать изолированно», — пояснил Каллан.

По его словам, демократы будут стремиться увеличить расходы на другие направления, поэтому оборонный бюджет, вероятно, станет частью более широких переговоров о государственных расходах.

В то же время портфельный менеджер Baron Capital Рэнди Гвирцман считает, что инвесторы могут слишком остро реагировать на перспективу изменения баланса сил в Конгрессе. По его наблюдениям, акции небольших оборонных компаний пострадали даже сильнее, чем бумаги ведущих производителей.

«Ложное представление» заключается в том, что «если демократы победят на промежуточных выборах, оборонная отрасль будет разрушена. Я действительно не думаю, что это так», — заявил Гвирцман.

Роберт Сталлард также обратил внимание на риски для масштабных проектов, которые напрямую ассоциируются с Дональдом Трампом. Среди них — так называемый «Золотой флот» линкоров «класса Трампа» и система космического оружия «Золотой купол».

«Все, что носит имя Трампа или слово «золотой», может оказаться под угрозой», — сказал Сталлард.

Несмотря на общее падение, на этой неделе акции нескольких ведущих американских оборонных производителей начали восстанавливаться. Инвесторы ожидают публикации отчетов о финансовых результатах за третий квартал на следующей неделе.

Дополнительную поддержку сектору обеспечил перераспределение капитала из технологических компаний на фоне опасений относительно чрезмерных расходов на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Аналитики отмечают, что независимо от результатов бюджетных переговоров в США геополитическая нестабильность и в дальнейшем будет поддерживать спрос на американское вооружение.

В инвестиционном банке Cantor Fitzgerald считают, что ведущие оборонные компании могут извлечь выгоду из затяжных конфликтов, которые ослабляют сдерживающий потенциал США и повышают риск более масштабного глобального противостояния.

Таким образом, дальнейшая динамика акций американских оборонных компаний будет зависеть не только от результатов промежуточных выборов, но и от решений по военному бюджету, состояния производства и развития международных конфликтов.

Об этом сообщает Financial Times.

В США беспартийный избирательный прогнозист Sabato’s Crystal Ball изменил оценки 28 гонок в Палату представителей в пользу Демократической партии за две недели до промежуточных выборов. Согласно новым рейтингам аналитика, у демократов есть более чем достаточное для большинства количество мест (218), даже без победы в округах, где шансы кандидатов оцениваются как примерно равные.

Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в сентябре и октябре потратил 80 млн долларов на поддержку кандидатов от Демократической партии США накануне промежуточных выборов в ноябре. Деньги были направлены на усилия демократов по возвращению контроля над Палатой представителей.

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